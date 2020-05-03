Внук ветерана заявил, что его дедушку привязали к кровати в больнице

Следователи проверяют информацию об оказании ненадлежащей медицинской помощи ветерану в городе Ликино-Дулево. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Известно, что в конце марта пенсионер попал в больницу с переломом ребер после того, как неудачно упал. По словам его родственника, приехав за дедушкой, семья обнаружила его привязанным к кровати. При этом он якобы был еще больше травмирован.
По словам медиков, ветеран получил черепно-мозговую травму в результате еще одного падения во время попытки самовольно покинуть медучреждение.
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