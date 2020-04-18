В психиатрической больнице выявили вспышку COVID-19 в Архангельске

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Предварительное тестирование показало, что более 50 пациентов и сотрудников Архангельской государственной клинической психиатрической больницы заражены коронавирусом. Об этом пишет Интерфакс.

Сообщается, что сначала инфекцию выявили у одной из сотрудниц, которая контактировала с большим числом людей, в том числе пациентами и работниками учреждения.

Определен первый круг контактов с женщиной вне учреждения. Эти люди определены на домашнюю самоизоляцию. Учреждение закрыли на карантин.