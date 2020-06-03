В Петербурге студент убил мать во время спора

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В Петербурге 19-летнйи студент зарезал собственную маму. Женщина пугала парня призывом в армию.

На следственном эксперименте убийца спокойно поделился деталями преступления, которое было совершено 29 мая. Отношения 42-летней женщины с сыном были накаленными. Ссоры происходили из-за того, что мать была недовольна успеваемостью сына. В злополучный день женщина стала оскорблять сына, называя трусом.

Тогда парень решил доказать ей обратное. Он взял нож и ударил им свою мать. Потом поволок труп в кладовку. Увидев признаки жизни, он добил потерпевшую. Ударами ножом в живот. Затем убийца оставил запись о произошедшем в дневнике и скрылся. Его быстро задержали. Ведется расследование, пишут Вести.