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В Орле дождь превратил улицы в реки – фото

Прошедший накануне ливень превратил улицы Орла в каналы Венеции. Вода затопила проезжую часть и тротуары, в некоторых местах ее настолько много, что она переливается через двери автобусов в салон.

Как пишет портал Орловские новости, затопило 909 квартал, 1-Посадскую, улицы у моста Дружбы, ул. Фомина, перекресток ул. Московская и Грузовая. Там несколько машин не смогли выбраться из лужи.

Пользователи социальных сетей стали делиться фотоснимками с залитых улиц. Не заставили себя ждать и едкие комментарии.
Фото – Орловские новости

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