В Казани на видео засняли жесткую дорожную разборку

Два водителя устроили жесткую дорожную разборку в Казани. Инцидент произошел на Мамадышском тракте.

Участниками разборки стали водитель Лады Приоры и рулевой кроссовера Toyota Rav4. Момент «дорожной войны» был заснят на видео и оказался в распоряжении издания «Вечерняя Казань». При просмотре контента можно заметить, что сначала автолюбители ругаются, а затем водитель ВАЗа выходит из машины и начинает бить шофера паркетника.

После этого владелец Лады желает уехать, сев в авто. Но водитель Тойоты не останавливается. Он сперва несколько раз таранит Приору, а затем сбивает вышедшего из салона оппонента и врезается в Hyundai. При этом на видеозаписи можно услышать звуки выстрелов.