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В Карелии отменён режим самоизоляции

7info7
Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay
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Со вторника, 29 июня в Карелии отменили режим самоизоляции. Въезжающие в республику туристы, а также родственники коренных жителей не должны соблюдать режим самоизоляции.

Однако такие меры продолжат применяться к гражданам, приезжающим из-за рубежа.

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков, на прямой линии, проходившей 29 июня, отметил, что в республике не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией от туристов.

При этом было отмечено,  что Роспотребнадзор отложил на две недели открытие летних оздоровительных лагерей. Ранее планировалось начать кампанию с 1 июля.

С начала пандемии COVID-19 в Карелии зафиксировано 1337 случаев заражения. Шесть со смертельным исходом, — пишет Daily.

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