Уволен пришедший пьяным на урок учитель в Татарстане

В Татарстане уволили учителя труда, который появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и образования республики.

Сообщается, что мужчина уволен за грубое нарушение в требованиях законодательства и недостойное, и не заслуживающее педагога поведение.

В ведомстве добавили, что по данному факту проведена служебная проверка.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как пьяный преподаватель сидит на парте лицом к ученикам и покачивается. Спустя некоторое время он падает сперва на стол, а затем и вовсе оказывается на полу.

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