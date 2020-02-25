Уволен пришедший пьяным на урок учитель в Татарстане

В Татарстане уволили учителя труда, который появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и образования республики.
Сообщается, что мужчина уволен за грубое нарушение в требованиях законодательства и недостойное, и не заслуживающее педагога поведение.
В ведомстве добавили, что по данному факту проведена служебная проверка.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как пьяный преподаватель сидит на парте лицом к ученикам и покачивается. Спустя некоторое время он падает сперва на стол, а затем и вовсе оказывается на полу.