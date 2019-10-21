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Уфимец изменил любовнице с ее 14-летней дочерью

Полиция задержала 33-летнего жителя Уфы, который подозревается в совращении ребенка.

К стражам порядка с заявлением обратилась 32-летняя женщина. Она уличила сожителя в измене с ее несовершеннолетней дочерью. Как рассказал «ГТРК» источник в правоохранительных органах, около двух недель назад мужчина вывез 14-летнюю девочку к озеру, где между ними произошел половой акт.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

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