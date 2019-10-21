Из-за военно-патриотической акции в Рязани временно изменят маршруты общественного транспорта

Во вторник, 22 октября, в посёлке Приокский в Рязани из-за проведения военно-патриотической акции временно перекроют движение транспорта. Об этом сообщается на сайте администрации города.



Движение будет перекрыто с 09.00 до 11. 00 на участке улицы Октябрьской от дома №3 до дома №13, а также на участке улицы Карла Маркса от улицы Энгельса до улицы Октябрьской.



Из-за этого также изменятся маршруты общественного транспорта. В частности, троллейбусы №№8, 9, 16 будут ездить по улице Шабулина; автобусы №№42, 53, 66, 82, 87 по улице Магистральной и Станкозаводской.



Администрация просит владельцев автотранспорта не оставлять свои машины на участках, где будет закрыто движение.

