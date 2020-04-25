Таксиста с перерезанным горлом нашли в машине в Челнах

Прохожие в Набережных Челнах нашли мужчину с перерезанным горлом в машине такси. Об этом стало известно ИА «Татар-информ».
Уточняется, что тело лежало в авто марки «Лада Ларгус». Оно было припарковано во дворе дома 36/5 Нового города. По словам таксистов, погибшим оказался их 48-летний коллега, проживавший в этом же микрорайоне. Мужчина недавно приобрел новый автомобиль.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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