Сын позвонил маме и скончался во время разговора

В Москве 42-летний мужчина внезапно скончался прямо во время телефонного разговора со своей 73-летней матерью, пишет «КП».

Сообщается, что пожилая женщина была на даче. Ее сын, проживавший в квартире на улице Академика Ильюшина, как назло ударился головой. Сначала он не придал большого значения рассечению.

Сын позвонил маме и рассказал, что из раны постоянно сочилась кровь. Женщина посоветовала ему мыть рану перекисью водорода и перебинтовать голову. Однако кровь продолжила идти даже сквозь повязку. Мать дала парню еще несколько советов.

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Некоторое время спустя она решила перезвонить сыну, но трубку уже никто не взял. Женщина поехала в Москву и застала бездыханное тело сына на полу в луже крови. Выяснилось, что кости черепа скончавшегося мужчины были целы, а кровь шла из глубокого рассечения на затылочной части головы. Проводится проверка.