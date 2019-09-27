Суровый кузбассовец едва не зарубил топором фанатку громкой музыки

Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Киселёвска. Он обвиняется в угрозе убийством 32-летней соседке.

По версии следствия, женщина принимала дома гостей. Компания громко слушала музыку, что явно не понравилось соседу. Мужчина высказался по этому поводу с использованием нецензурной брани.

Соседке пришла к нему, чтобы извиниться, однако пьяный злоумышленник схватил топор и стал махать им, угрожая расправой.

К счастью, все обошлось. Как пишет Газета Кемерова, фигуранту грозит до двух лет колонии.