Суд арестовал боксера, который убил мужчину одним ударом в Барнауле

Барнаульский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте боксера Михаила Старцева. В ходе драки спортсмен нанес смертельный удар местному жителю Павлу Рохлову. Об этом пишет телеканал RT.

Инцидент произошел в ночь на 27 июля около одного из развлекательных заведений. Сообщается, что мужчина вступился за инвалида с тростью в руке, на которого напали трое противников. Потерпевший пропустил сокрушительный удар в голову. Потерпевший упал головой об асфальт. Вскоре он ушел из жизни в медучреждении.

Отметим, что в ближайшее время спортсмену будет предъявлено обвинение.