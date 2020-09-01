Сотрудницу салона красоты изнасиловали прямо на рабочем месте

В полицию обратилась сотрудница одного из салонов красоты на юге Москвы и сообщила, что она стала жертвой изнасилования прямо на рабочем месте. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Инцидент произошло 31 августа на Южнобутовской улице. По предварительной версии, к 24-летней девушке в салон пришел ее знакомый, с которым она находилась в ссоре. Когда злоумышленник остался с сотрудницей салона красоты наедине, он стал распускать руки, а затем надругался над ней. Мужчину задержали на следующий день.

Оказалось, что он проживает на той же улице, где находится салон. По данному факту проводится проверка.