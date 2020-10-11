Соседи рассказали о женщине, которая полгода держала дочь в шкафу

Стали известны подробности жуткой истории, которая произошла в Карпинске Свердловской области, пишет «КП».

Ранее сообщалось, что 37-летняя женщина полгода держала в шкафу собственную новорожденную дочь. Женщина родила малышку дома. После рождения мать обращалась хуже, чем с домашним животным. Девочку практически не кормили. Позже медики выяснили, что у малышки была зафиксирована третья стадия истощения.

У женщины уже было двое детей – 3-летняя девочка и 13-летний сын. Детям женщина строго настрого запретила кому-либо рассказывать о том, что у них в шкафу живет сестренка. Однако старший сын женщины подкармливал новорожденную сестренку. Девочке удалось выжить.

В начале этого года многодетная мать рассталась с мужем, с которым она была в браке 10 лет. Некоторые знакомые семьи предполагают, что женщина «тронулась умом» на почве расставания с мужем, а еще на почве того, что супруг не давал ей жизни и поднимал на нее руку.

«Он не знал о ребенке, но не признавал его!» – уверенно говорит один из знакомых семьи.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка». Сейчас женщина находится в психиатрическом стационаре.