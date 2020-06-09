Собака без намордника вцепилась в горло ребенку в Ленобласти

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На восьмилетнего жителя Любани в Тосненском районе набросилась собака. Об этом пишет портал «47news».

Инцидент произошел в понедельник, 8 июня. По предварительной информации, мальчик был на улице с мамой. Пес, вероятно рыжий метис, был с хозяином. По словам очевидцев, при нем присутствовал поводок, но не было намордника. Животное набросилось на ребенка и прокусило ему шею. В данный момент пострадавший находится в реанимации.

«Я побежала с телефоном, увидела, ребенок лежит в крови. Ручки сложены вниз, явно без сознания. Набрала скорую и полицию, но даже рядом находиться не смогла, настолько всё было жутко», – рассказала местная жительница.

Хозяина пса доставили в полицию. Глава администрации Тосненского района Андрей Клементьев назвал случившееся «жутью».