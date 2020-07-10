СМИ раскрыло детали изнасилования и убийства девочки на Сахалине

Порталу «Sakh.com» стали известны подробности поисков 8-летней Вики Тепляковой, которая 6 июля ушла из дома в Ново-Александровске и сегодня утром была найдена мертвой.

По предварительной версии, девочка ушла из дома после конфликта. Она планировала поехать в Долинск, где у нее были подруги, в чьих семьях она часто ночевала. Мать девочки ведет неблагополучный образ жизни.

Отмечается, что ребенок сел микроавтобус почти ровно между Луговым и Южно-Сахалинском. В нем обнаружили признаки преступления.

Во время допроса муж и жена сначала говорили, что подобрали другую девочку. Но потом в их показаниях обнаружились противоречия. По словам женщины, они купили спиртное и поехали на пляж. По пути они увидели девочку и остановились, чтобы подвезти ее. В итоге мужчина решил ехать в Холмский район, поскольку хорошо знает эти места.

Женщина утверждает, что была уверена, что они «просто покатаются». Приехав в глухое место, муж приказал ей выйти из машины. Испугавшаяся жена послушала его. В итоге злоумышленник изнасиловал девочку, задушил ее пакетом, вынес из машины и бросил на берегу.

Ее супруга привела на место происшествия оперативников. Теперь следствию предстоит определить, насколько правдивы эти показания.

Мужчина ранее судим, отбывал срок в колонии. Известно, что у женщины двое детей, но она не воспитывает их.