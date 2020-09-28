Школьники избили одноклассника-инвалида и попали на видео

В одной из школ Махачкалы шесть учеников шестого класса избили одноклассника-инвалида. Ролик опубликовало МВД Республики Дагестан в Instagram.

На кадрах видно, как несколько мальчиков во время перемены издеваются над ребенком. Они кричат на жертву, дергают за руки и пытаются пнуть ногами. Мальчику удалось отбежать в другой конец кабинета, однако школьники бегут за ним и валят на пол.

В МВД рассказали, что мальчик получил многочисленные ссадины и ушибы, а также психологическую травму. Ведомство начало проверку. В отношении троих родителей составлены административные протоколы. Троих детей инспекторы по делам несовершеннолетних поставили на профилактический учет.