Ростуризм будет возвращает деньги за отдых

Получить деньги за отдых – очень привлекательное предложение, а такое бывает? Да, это правда! Ростуризм разрабатывает программу стимулирования туристических поездок по России. Об условиях получения кэшбека расскажет эксперт по отдыху, менеджер туристического агентства ООО «МК-Тревел» Виктория Коненкова.

Правительство приняло решение выделить 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних туристических поездок. Программа будет распространяться на туры с 15 августа по 20 декабря 2020 года.

За какие туры можно получить деньги?

— продолжительностью не менее 4 ночей;

— стоимостью не менее 25 тысяч рублей;

— в один из 44 регионов Российской Федерации;

— в тур должен входить проезд любым видом транспорта (самолёт, поезд, автобус) и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию.

Это также может быть речной круиз.

Обратите внимание! Деньги за путевки в Краснодарский край и Крым можно будет получить лишь за поездку с 01 октября по 20 декабря 2020 года, т.е. в межсезонье. Такие же условия для туров на Алтай, в Санкт-Петербург, Москву и Московскую область.

Где покупать и как платить?

Тур нужно купить онлайн на сайте туроператора и оплатить картой любого банка платёжной системы «МИР».

Где посмотреть список туроператоров, участвующих в акции?

Список всех участников будет доступен на сайте мирпутешествий.рф

Сколько вернут и когда?

Если тур стоит от 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей – вернут 5 тысяч рублей;

Если тур стоит от 50 тысяч рублей до 75 тысяч рублей – вернут 10 тысяч рублей;

Если тур стоит дороже 75 тысяч рублей – возврат 15 тысяч рублей.

Ждём старт программы в начале августа и надеемся, что она поможет россиянам посетить регионы от Калининграда до Владивостока, выгоднее, чем это было раньше.