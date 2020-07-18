Растворившие профессора в кислоте аспирант и его друг отказались признать вину

Аспирант Дмитрий Быковский и его друг Александр Харламов, которых арестовали за убийство профессора Вячеслава Кузнецова, при допросе отказались признавать вину. Об этом пишет портал «Вести Воронеж».

Инцидент произошел 4 марта 2020 года. По версии следствия, парни ворвались в квартиру профессора улице Красноармейской, схватили его за шею, прижали к носу и рту платок с химическим раствором и связали руки и ноги. Вскоре жертва потеряла сознание и умерла.

Как стало известно, грабители присвоили себе полтора миллиона рублей, используя компьютер и телефон потерпевшего. Его тело изверги расчленили и попытались растворить в двух бочках с соляной кислотой.

Отметим, что злоумышленникам предъявили обвинение.