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Раскрыты детали зверского убийства таксиста в Омске

7info
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В Омске арестован 35-летний Андрей Калинин, зверски убивший любовника своей жены. Об этом сообщает РЕН ТВ

Убийство произошло на глазах случайных свидетелей рано утром 17 июня на улице Молодогвардейской. Перед этим Калинин прочитал переписку своей жены в WhatsApp и решил расправиться с соперником. По его словам, мужчина выпил бутылку водки и отправился к дому жертвы, который работал таксистом.

Около 6 утра таксист вышел из подъезда и на него напал убийца. Со своей жертвой  задержанный расправлялся безжалостно. В каждой руке у убийцы был нож, ими он нанёс не менее 18 ударов. А затем снял на телефон ещё живого человека и попытался скрыться.

Сел в свою машину, но далеко уехать не смог – застрял в грязи. В итоге оказался в чужом гараже, где его заблокировали полицейские и вызвали ОМОН. Правда, когда гараж вскрыли, беглеца там не оказалось, он сумел как-то выбраться. Но нашли и задержали Калинина через несколько минут.

Погибшему Вячеславу Григорьеву было 28 лет. С женой разведён, у мужчины был сын. Также журналисты выяснили, что Вячеслав любил рэп, даже сам когда-то его читал. 

Вот слова одной из его композиций: «Братан убил, от души, но я больше не буду. Там меня ждут, надо выдвинуться прямо сейчас». 

Текст заканчивается словами о том, что от этого трека у слушателей «побегут мурашки по коже». 

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