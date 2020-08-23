Пьяные женщины избили полицейских ногами на Алтае

В суд направлены два уголовных дела против жительниц села Майма Республики Алтай, которых обвинили в применении насилия в отношении представителей власти, пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что женщины в возрасте 27 и 29 лет распивали вместе алкоголь. Вскоре спиртное закончилось, и они отправились в ближайший круглосуточный магазин. Там они поругались с продавцом и напросились на человека с кулаками.

На место происшествия прибыли полицейским, которым досталось от буйной подруги не меньше. Так, она не захотела отправляться в отдел полиции и два раза ударила сотрудника кулаком в лицо.

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В частности, злоумышленница ударила полицейского ногой в область бедра и живота, схватила полицейского за шею, исцарапав ее ногтями, нанесла второму полицейскому удар ногой в область бедра. Ее подруга тоже стала избивать стражей порядка ногой. Вскоре женщин задержали.