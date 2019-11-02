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Пьяные подростки устроили дебош в электричке в Бердске

В четверг, 31 октября, в вечерней электричке в Бердске произошло происшествие с участием подростков. Об этом изданию «Курьер. Среда. Бердск» рассказал очевидец.

По словам мужчины, в электропоезде, который следовал из Новосибирска в Бердск, появилась группа малолетних дебоширов. На вид подросткам было от 10 до 14 лет.

Сначала они громко слушали музыку, нецензурно выражались. Затем школьники достали бутылки с алкоголем и стали распивать спиртное. Им сделали замечание. В результате завязалась драка.

На платформе в Бердске подростки гонялись за обидчиками по перрону с палками, которые хватали с ремонтируемого моста.

Отметим, что сотрудники транспортной полиции оперативно организовали проверку всех изложенных фактов. Устанавливаются пострадавшие и члены предполагаемой группировки.

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