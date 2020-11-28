Психопат сложил в обнимку убитых им мужчину и женщину

Правоохранительные органы задержали жителя села Новодевичье Самарской области, который подозревается в жестоком убийстве, больше похожем на зверства маньяка, пишет «Readovka».

Сообщается, что хозяин дома выпивал вместе со своей подругой и знакомым. Когда алкоголь закончился, организатор застолья отправился в магазин. Вернувшись, он застал своих друзей спящими на полу.

В порыве ярости злоумышленник нанес им ножом 19 смертельных ранений. Мертвому другу он разрезал лицо от уха до уха, сделав его похожим на клоуна. Девушке изверг также ампутировал ухо. В конце мужчина сложил тела рядом так, будто пара обнимается.

Возбуждено уголовное дело за двойное убийство.