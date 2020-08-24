Приятели избили девушку в лифте, затащили в квартиру и изнасиловали

Правоохранители установили личности подозреваемых в изнасиловании 29-летней жительницы Владивостока. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в субботу, 22 августа, в лифте одного из домов на улице Сахалинской. Двое извергов избили жертву, занесли в квартиру, где удерживали до ночи 23 августа. Злоумышленники совершали действия сексуального характера. Потерпевшая обратилась в полицию.

Насильниками оказались 28-летний мужчина (судимый за кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и наркотики) и его 25-летний знакомый (судимый за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).