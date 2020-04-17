Полицейские силой тащили детей на улице в Башкирии

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В Нефтекамске проведут проверку после того, как полицейские силой тащили двух детей к служебной машине из-за нарушения комендантского часа, введенного на фоне коронавируса. Об этом РИА Новости рассказал детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова.

«С детьми в настоящее все хорошо, держим ситуацию на контроле», – отметила она.

Ранее РЕН ТВ опубликовал видео, снятое очевидцем из окна дома. На кадрах видно как двое сотрудников полиции насильно ведут по улице двух детей, те кричат, что пожалуются бабушке.