Подросток признался в зверском убийстве девочки в Пензенской области

Правоохранительные органы задержали 15-летнего жителя села Бессоновка Пензенской области, который признался в убийстве 17-летней девушки из Пензы, пишет «Лайф».

Ранее родители успели заявить о пропаже дочери после поездки в поселок. Днем 2 ноября тело несовершеннолетней с колото-резаными ранениями обнаружено сотрудниками полиции рядом с железнодорожными путями.

Выяснилось, что вечером 1 ноября девушка встречалась с задержанным. Юноша признался, что во время встречи они с подругой поссорились, и она замахнулась на него сумочкой.

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Тогда он достал нож и нанес ей множество ударов, а потом оттащил тело убитой в кусты и прикрыл фрагментом листа ДСП.

В доме у подростка нашли орудие убийства и личные вещи девушки, которые он забрал с собой с места преступления. Злоумышленник заявил, что хотел сжечь верхнюю одежду подруги со следами крови.

Решается вопрос о предъявлении несовершеннолетнему обвинения и отправке его под арест.