Среда, 4 ноября, 2020
7.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Подросток признался в зверском убийстве девочки в Пензенской области

Никита Брыкин

Правоохранительные органы задержали 15-летнего жителя села Бессоновка Пензенской области, который признался в убийстве 17-летней девушки из Пензы, пишет «Лайф».

Ранее родители успели заявить о пропаже дочери после поездки в поселок. Днем 2 ноября тело несовершеннолетней с колото-резаными ранениями обнаружено сотрудниками полиции рядом с железнодорожными путями.

Выяснилось, что вечером 1 ноября девушка встречалась с задержанным. Юноша признался, что во время встречи они с подругой поссорились, и она замахнулась на него сумочкой.

реклама

Тогда он достал нож и нанес ей множество ударов, а потом оттащил тело убитой в кусты и прикрыл фрагментом листа ДСП.

В доме у подростка нашли орудие убийства и личные вещи девушки, которые он забрал с собой с места преступления. Злоумышленник заявил, что хотел сжечь верхнюю одежду подруги со следами крови.

Решается вопрос о предъявлении несовершеннолетнему обвинения и отправке его под арест.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

По Рязани проехала колонна байкеров-патриотов

Новости Рязани
В среду, 4 ноября, в День народного единства по Рязани проехала колонна байкеров-патриотов. Группа мотоциклистов с флагами России была...
Узнать больше

В посёлке Соколовка в Рязани ремонтируют стадион

Администрация
По словам подрядчика, беговую дорожку и резиновое покрытие площадки сделают к 9 ноября. А сам стадион сдадут 23 ноября.
Узнать больше

Идеальная планировка

Новости Рязани
Как выбрать квартиру для комфортной жизни? Чаще всего этот вопрос встает при поиске жилья перед покупкой. Квартира – это...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Каникулы для школьников продлили в Рязанской области из-за заболевания более 10% учителей

Новости Рязани
Решение о продлении каникул принято совместно с Роспотребнадзором, Минздравом и региональным министерством образования и молодёжной политики.
Узнать больше

В ДТП со скорой помощью в Рязани погиб человек

Новости Рязани
Авария случилась около 16:00 на улице Гагарина. Столкнулись «Рено Логан» и реанимационный автомобиль.
Узнать больше

В 67 учебных заведениях Рязанской области выявлены случаи коронавируса

Коронавирус
Случаи заболевания коронавирусом выявлены в 67 учебных заведениях Рязанской области. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Андрей Минаев: Университет функционирует в непростом, но рабочем режиме

Акценты
Главный редактор РИА «7 новостей» Надежда Майорова побеседовала с ректором РГУ имени С. А Есенина о работе вуза и его достижениях.
Узнать больше

Хэллоуин. История и традиции праздника

Акценты
31 октября отмечается Хэллоуин. Он же Праздник смерти, Праздник нечистой силы, Самайн, Канун Дня всех святых. Можно было бы назвать его самым...
Узнать больше

Самое сочное решение: что нужно знать, покупая тонизирующий напиток

Акценты
По своей полезности, разнообразию и доступности сок занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных у человека напитков. Но в огромном...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+