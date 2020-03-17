Перестрелка людей в масках в Омске попала на видео

Днем в Омске на парковке возле торгового комплекса «Континент» произошла потасовка с участием нескольких человек в масках. Об этом пишет «Российская газета».

В Сети появилось видео с места случившегося. На кадрах видно, как из павильона с шаурмой выбегают двое неизвестных. Их задерживают люди в гражданском.

Сообщается, что речь идет о спецоперации УФСБ по задержанию трех членов организованной преступной группы. Они оказали вооруженное сопротивление.

Решается вопрос о возбуждении ряда уголовных дел. Раненых и пострадавших в ходе спецоперации нет.