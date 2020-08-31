Пенсионер перед смертью облил супругу кислотой в Подмосковье

Пенсионер из Подмосковья облил супругу кислотой, после чего покончил с собой. Об этом пишет газета «МК».

Инцидент произошел в пятницу в одной из многоэтажек Ногинска, где проживали 73-летняя женщина и 77-летний мужчина. Около полудня жильцы услышали крики пенсионерки. Увидев ее, соседка ужаснулась: на лице и груди была сожжена вся кожа. Несчастная стонала от боли и просила «скорую» и полицию.

Пострадавшая пояснила, что поругалась с супругом, после чего он плеснул ей в лицо какой-то жидкостью. После этого муж заперся у себя в комнате. Сотрудники полиции обнаружили, что он умер. Рядом лежала записка, в которой пенсионер обвинял супругу в плохом отношении к себе и даже считал ее виноватой в смерти их дочери.

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По словам соседей, около пяти лет скоропостижно скончалась их совместная дочь супругов. Полгода назад ушла из жизни дочь женщины от первого брака. Эмоциональное состояние ее мужа заметно пошатнулось. Отношения начали портиться, мужчина все чаще винил жену во всех бедах.