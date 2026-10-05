Приговор по делу о гибели футболиста Ерошевича обжаловали в Подмосковье

Защита нескольких осужденных по делу о гибели 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича обжаловала приговор Щелковского суда Московской области. Об этом говорится в судебных материалах, которые изучили РИА Новости.

Приговор четырем фигурантам

В начале сентября Щелковский суд приговорил четырех участников конфликта к срокам от 8,5 до 11 лет. Осужденными стали иностранные граждане.

В зависимости от роли им вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, хулиганство группой лиц по предварительному сговору и побои.

Один из фигурантов, Зикрулло Кадиров, получил 11 лет лишения свободы, но обжаловать приговор не стал. Защита других осужденных направила в суд несколько апелляционных жалоб.

Пятый участник конфликта до суда не дошел. По данным следствия, он был одним из зачинщиков драки, после чего скрылся. Мужчину объявили в международный розыск.

Как произошла драка

Конфликт произошел вечером 17 августа 2025 года в Щелково. По версии следствия, осужденные спровоцировали ссору с Арсением Ерошевичем и его другом в баре.

Как стало известно из вступительного слова прокурора, молодые люди пытались защитить знакомых девушек от внимания двух фигурантов. После этого между компаниями возник спор.

На улице к зачинщикам присоединились еще трое мужчин. Между участниками началась драка.

Ерошевич получил множественные травмы. Его доставили в больницу, однако спасти футболиста не удалось. Он умер в возрасте 20 лет.