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Новости мираПроисшествия

Педофил пытался изнасиловать и убил девочку за сделанное ему замечание

Никита Брыкин

Челябинский областной суд огласил новый приговор 42-летнему убийце несовершеннолетней девочки в Сатке. Ранее ему назначили 14 лет лишения свободы, пишет 31.TV.RU.

Инцидент произошел 24 июля 2017 года. Неоднократно судимый за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних был пьян. В тот роковой день девочка сделала ему замечание по поводу нетрезвого состояния.

Злоумышленник сначала хотел вступить в половую связь с жертвой, но не смог, поскольку школьница активно сопротивлялась. Тогда мужчина нанес ей множество ножевых ранений, от которых девочка скончалась на месте.

Как стало известно, злоумышленника лишили свободы на 21 год. Из них 5 лет он должен провести в тюрьме. Остальное время – в колонии особого режима. Также он выплатит потерпевшей стороне миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Также у осужденного нашли расстройство сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии. Его будут принудительно лечить у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

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