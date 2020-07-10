Педофил неделями насиловал девочек в Крыму

Суд вынес приговор 28-летнему жителю Черноморского района, который неделями в пьяном виде насиловал на полуострове Крым несовершеннолетних девочек. Об этом пишет газета «МК».

По версии следствия, в декабре 2018 года злоумышленник пришел в гости к своим дальним родственникам и изнасиловал 13-летнюю дочку хозяйки дома. В ходе разбирательства выяснилось, что с октября по ноябрь 2018 года он также гостил у одной своей знакомой. Там пьяный педофил неоднократно насиловал ее 15-летнюю сестру. Мужчина использовал угрозы.

Отметим, что его приговорили к годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.