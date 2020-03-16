Пассажир оголился в самолете после неудачной попытки прорваться к пилотам

Возбуждено уголовное дело в отношении туриста, который оголился на борту самолета после неудачной попытки прорваться к пилотам. Об этом пишет агентство «Москва», ссылаясь на пресс-службу регионального управления на транспорте МВД РФ.

Инцидент произошел на воздушном судне, которое следовало из Иордании в аэропорт Домодедово. По предварительным данным, командир лайнера заявил о неадекватном путешественнике на борту. Мужчина вскочил со своего места, попытался прорваться в кабину пилотов, принялся открывать один из аварийных выходов, после чего разделся.

Виновником случившегося оказался 31-летний житель Тульской области. Выяснилось, что дебошир был трезв.

Фото — РЕН ТВ