Отравившегося гашишем младенца спасли врачи в Петербурге

Медикам удалось спасти жизнь годовалому младенцу из Санкт-Петербурга, который отравился гашишем. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на сайт уполномоченного по правам ребенка в городе Светланы Агапитовой.

Сообщается, что организм малыша был отчищен от токсинов после ряда медицинских манипуляций. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, он находится в стабильном состоянии.

Ранее стало известно о госпитализации ребенка 2019 года рождения после того, как он съел дома гашиш. Его родителей мальчика доставили в полицию и возбудили административное дело за употребление наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.