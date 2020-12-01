Отец без повода истязал своего сына на протяжении многих месяцев

В Приморском крае вынесен приговор 39-летнему мужчине, которого признали виновным в систематическом истязании своего 13-летнего сына в одном из местных сел, пишет «КП».

Ад несчастного ребенка начался в декабре 2018 и продолжался вплоть до января 2020 года. Сообщается, что пьяный злоумышленник избивал жертву ногами, руками, ремнем, шестигранным ключом и кочергой.

Выяснилось, что мужчина также выставлял мальчика на мороз зимой без одежды.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Все дети уже изъяты из семьи, они живут у опекунов.