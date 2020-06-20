Отчим, ставивший мальчика коленями на гречку, попросил смягчить приговор

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Омский областной суд огласил решение по апелляционной жалобе родителей мальчика, которого заставляли много часов подряд стоять коленями на гречке, от чего крупа въелась в плоть. Об этом пишет портал «СуперОмск».

Слушания по жалобе прошли в закрытом режиме. По словам отчима ребенка, он хотел, чтобы мальчик вырос умным, «как подобает настоящему мужчине». При этом злоумышленник признал, что в процессе воспитания у него возникли «трудности».

«В определенный момент я перешел к более жесткой мере воспитания», – заявил мужчина.

При этом он осознал свою вину и раскаивается, попросив смягчить наказание, насколько это возможно. Снисхождения подсудимым добиться не удалось.

Ранее отчиму «мальчика на гречке» дали 4 года и 6 месяцев, маме ребенка –1 год и 6 месяцев в колонии общего режима.