Осужденный сбежал из суда после оглашения приговора и попал на видео

В Кемеровской области продолжают искать 33-летнего рецидивиста, который избил конвоира и скрылся во время заседания, во время которого ему выносили приговор в Новокузнецке.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, публикуя видео побега. На записи видно, как осужденный бежит по улице. Ему удалось взять с собой верхнюю одежду.

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Известно, что преступника привезли для оглашения решения по делу о грабеже. Подсудимый попросил сопроводить его в туалет. Будучи в наручниках, он отобрал ключи у сотрудника МВД и ушел. В отношении беглеца возбуждено два новых уголовных дела.

Фото — РЕН ТВ