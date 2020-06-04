Охранник нокаутировал буйного покупателя на каблуках на Урале

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В Челябинске суд принял решение арестовать на двое суток посетителя «Пятёрочки» на улице Салютной, который пришел в магазин на каблуках и в кителе железнодорожника и устроил скандал. Об этом пишет портал «E1.RU».

Инцидент произошел 2 июня. На опубликованных кадрах видно, что покупателя выпроваживают из торговой точки два охранника. При этом он нецензурно выражался, кричал на сотрудников ЧОПа, назвав одного из них «дрянью». В итоге на входе один из охранников ударил его по лицу.

В ЧОПе объяснили, что мужчина был пьян и вел себя агрессивно. Сотруднику охранного предприятия грозит до двух лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания» подтвердили, что посетитель магазина является проводником.

«Мы не видим оправдания такому поведению. Сейчас по факту проводится служебное расследование», – рассказали в компании.