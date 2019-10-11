Новосибирец поджег машину инспектора ДПС, остановившего его пьяного друга

В суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Новосибирской области. Он поджег автомобиль инспектора ГИБДД.

Инцидент произошел 20 августа. По данным следствия, приятели распивали спиртное и катались на машине по Куйбышеву. В какой-то момент они потеряли управление и съехали в кювет. Вскоре после ДТП они скрылись. Сотрудникам дорожной полиции удалось догнать и остановить 28-летнего водителя.

Это не понравилось его другу, который решил отомстить за своего знакомого. Он подошел к машине ГИБДД, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, пишет Om1.