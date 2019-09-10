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Неизвестные на лошадях напали на автобус, ехавший в Кызыл

Неизвестные на конях напали на автобус на границе между Красноярским краем и республикой Тыва. Информация об этом появилась в паблике «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте.

В автобусе в момент нападения разбойников находились наблюдатели и журналисты. Они направлялись в Кызыл на освещение выборов. Согласно предварительным данным, примерно 40 вооруженных всадников, лица которых были скрыты масками, заблокировали движение автобуса. После этого они прострелили колеса транспортного средства, а затем ускакали.

Официальные комментарии относительно инцидента пока что отсутствуют.

Фото: «ДТП и ЧП Москва»

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