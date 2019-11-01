Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, ждать ли зиму в ближайшее время

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время жителям Москвы не стоит ожидать прихода зимы. Об этом сообщает АГН «Москва».



По словам синоптика, устойчивый переход через ноль градусов в столице России следует ожидать лишь в конце месяца, тогда же возможно формирование устойчивого снежного покрова.



– На европейской территории России температура около и выше нормы, – приводят журналисты слова Вильфанда.



Также научный руководитель Гидрометцентра полагает, что слишком холодной ближайшая зима не будет. Температура ожидается близкой к норме или даже выше неё. Он также отметил, что «зима будет неоднородной».

