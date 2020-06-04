Наркоман напал на прохожую и затащил ее в чужую квартиру, чтобы изнасиловать

-

Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Омска, который подозревается в покушении на изнасилование, соединенное с угрозой убийством. Об этом пишет портал «Om1.ru».

Инцидент произошел в конце мая на улице 50 лет Профсоюзов. Сообщается, что агрессивный мужчина под действием наркотиков напал на прохожую, 33-летнюю женщину. Он выбил входную дверь одной из квартир, затолкал ее внутрь и попытался изнасиловать.

Также злоумышленник ударил в живот осколком от бутылки 60-летнюю хозяйку квартиру. Женщинам удалось отбиться от преступника. Сотрудники Росгвардии задержали дебошира.