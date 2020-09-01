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Новости мираПроисшествия

Мужчину расчленили во время празднования его дня рождения из-за музыки

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя Ямало-Ненецкого автономного округа прямо во время празднования собственного дня рождения. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Тарко-Сале. Мужчина отмечал свое 45-летие, однако исчез прямо в разгар праздника. Выяснилось, что он вышел поговорить с 33-летним соседом, который был недоволен громкой музыкой во время праздника.

По предварительной версии, они поругались. В результате оппонент до смерти избил именинника. Сосед расчленил труп и спрятал в заброшенном доме. Подозреваемого задержали.

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