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Мужчина расстрелял любовника своей экс-возлюбленной

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Мужчина расстрелял любовника своей бывшей сожительницы. Стрелок скрылся с места преступления.

Как пишет сайт Губерния33, инцидент произошёл во Владимирской области. 38-летний местный житель решил навестить свою бывшую возлюбленную. Женщина воспитывала их общего ребёнка.

Когда она увидела своего экс-сожителя около дома, ей было принято решение не пускать его на порог, так как мужчина славился буйным нравом. Однако ревнивец выломал дверь и ворвался в комнату, где спал новый любовник женщины. Мужчина схватил ружьё и выстрелил в соперника. Тот скончался на месте.

Сбежавшего с места преступления злоумышленника поймали правоохранители Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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