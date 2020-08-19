Муж и жена умерли от COVID-19, не дождавшись медпомощи в Челябинске

В Челябинске друг за другом скончались супруги, так и не получившие должной медицинской помощи от врачей. Об этом пишет портал «URA.RU».

Историю семейной трагедии рассказал сын супругов. Утверждается, что сначала ушла из жизни женщина, которой долгое время якобы отказывали в проведении компьютерной томографии, отказывались класть в больницу. При этом прием антивирусных препаратов, а также антибиотиков не помог. В итоге муж привез супругу в больницу, где та умерла прямо в очереди.

При этом у мужчины врачи обнаружили критическое повреждение легких, и вскоре он также скончался, не приходя в сознание.

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СМИ ждет комментария от представителей Минздрава Челябинской области.