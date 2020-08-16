Москвич признался в убийстве и расчленении жены на глазах у сына

Житель Москвы, застигнутый в квартире среди пакетов с расчлененными останками жены, признался в ее убийстве. Об этом пишет РИА Новости.

Расчлененное тело женщины нашли в четверг в пакетах в квартире на Ореховом бульваре. Соседи почувствовали неприятный запах и вызвали спасателей и полицейских. Правоохранители обнаружили в квартире мужчину и расчлененное тело женщины в пакетах.

По версии следствия, в промежуток с 7 по 10 августа мужчина поссорился с супругой и убил ее ударом ножа в грудь. Во время страшной драмы дома находился еще и шестилетний ребенок погибшей.

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По предварительной информации, причиной убийства стала ревность. Мужчине предъявлено обвинение.