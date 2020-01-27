Мать пыталась продать своего ребенка за 400 тысяч на Ставрополье

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы собиралась продать своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

<noscript><iframe src="https://ren.tv/video/embed/653536#autoplay=1;" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></noscript>

Сообщается, что женщина решила избавиться от малыша, попутно заработав, еще во время беременности. Она нашла покупателя. Сделка проходила в салоне автомобиля.

Как стало известно, злоумышленница подготовила все документы. Однако все происходило под контролем оперативников, поскольку женщина лишь играла роль покупателя и сама обратилась в полицию. Ребенка решить отправили в дом малютки.

Фото — РЕН ТВ