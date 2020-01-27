Мать пыталась продать своего ребенка за 400 тысяч на Ставрополье

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы собиралась продать своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Сообщается, что женщина решила избавиться от малыша, попутно заработав, еще во время беременности. Она нашла покупателя. Сделка проходила в салоне автомобиля.
Как стало известно, злоумышленница подготовила все документы. Однако все происходило под контролем оперативников, поскольку женщина лишь играла роль покупателя и сама обратилась в полицию. Ребенка решить отправили в дом малютки.
Фото — РЕН ТВ