Мать пыталась избавиться от дочери-инвалида и попала на видео в Томске

Полицейские задержали жительницу Томска, попытавшуюся избавиться от собственной дочери. Об этом передает телеканал РЕН ТВ, публикуя видео с участием женщины.
Сообщается, что она бросила около дежурной части местной отдела полиции инвалидную коляску с 20-дочерью, которая страдает тяжелой формой ДЦП, после чего спешно скрылась.
Выяснилось, что девушка не разговаривает. Записи с камер наблюдения помогли найти злоумышленницу, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Детали уточняются.
Фото – РЕН ТВ