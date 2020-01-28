Мать пыталась избавиться от дочери-инвалида и попала на видео в Томске

Полицейские задержали жительницу Томска, попытавшуюся избавиться от собственной дочери. Об этом передает телеканал РЕН ТВ, публикуя видео с участием женщины.

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Сообщается, что она бросила около дежурной части местной отдела полиции инвалидную коляску с 20-дочерью, которая страдает тяжелой формой ДЦП, после чего спешно скрылась.

Выяснилось, что девушка не разговаривает. Записи с камер наблюдения помогли найти злоумышленницу, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Детали уточняются.

Фото – РЕН ТВ