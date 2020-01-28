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Рязанские врачи установили пострадавшему в ДТП мотоциклисту 48 винтов и 5 пластин

Для фиксации костей мотоциклиста после аварии врачи ОКБ установили ему 48 винтов и 5 пластин. Об этом сообщили в Минздраве Рязанской области. 

ДТП, в результате которого пострадал Руслан, произошло в июле 2018 года. Когда он ехал на мотоцикле, дорогу преградил автомобиль, за рулём которого находился 17-летний парень без прав. 

– Избежать аварии в этой ситуации было невозможно, – рассказал Руслан.

Первую помощь пострадавшему мотоциклисту оказала оказавшаяся на месте аварии врач-реаниматолог ОКБ Екатерина Пахомкина. Она же вызвала скорую помощь.

В реанимации Руслан провёл 5 дней, затем оказался в травматологическом отделении. Именно там ему и установили винты и пластины, чтобы зафиксировать раздробленные кости. 

Извлекли их через полтора года, когда инородные тела стали мешать движениям. Работу проводили три бригады хирургов, операция длилась более часа. Теперь пациента ожидает реабилитация. А после, по его же собственному признанию, он вновь вернется к мотоциклу.

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