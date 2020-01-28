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За неделю на «рыбный» запах воды пожаловалось почти 400 рязанцев

С 20 по 26 января в МП «Водоканал» ежедневно поступали жалобы на «рыбный» запах водопроводной воды. Всего за неделю поступило 374 жалобы от жителей Октябрьского и Советского районов. Об этом сообщили в водоканале во вторник, 28 января.

Известно, что жалобы на качество воды начали поступать 20 января и 21 января – 25 и 24 жалобы соответственно. В среду, 22 января, ситуация нормализовалась – жалоб на качество воды не было. Массовые обращения стали поступать 24 января (92) и 25 января (154). В выходные количество жалоб вновь сократилось до 60 (суббота) и 24 (воскреснье).

В «Водоканале» также уточнили, что информацию о воде с «рыбным» запахом 20 января передали в Роспотребнадзор, который присоединился к контролю качества ещё до массовых жалоб.

Сейчас в организацию продолжают поступать единичные жалобы. Сотрудники объясняют эту тем, что вода поступают в квартиры по сложной системе резервуаров. Поэтому есть вероятность, что ещё не все резервуары обновились. Но как только это сулчится, неприятного запаха не останется.

Напомним, ранее в МП «Водоканал» объяснили, что неприятный запах воды связан с погодными условиями. Чтобы устранить проблему, пришлось перейти на другой водозабор.

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